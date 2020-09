Ufficiale: Juve Stabia, preso Codromaz (Di domenica 6 settembre 2020) La Juve Stabia ha reso noto con un comunicato Ufficiale di aver acquistato Roberto Codromaz dalla Triestina. Difensore classe ’95 calcisticamente cresciuto nell’Udinese, si unirà alla squadra campana con un contratto fino al 2023. Queste le sue prime parole: “Sono felice di essere arrivato alla Juve Stabia, avevo voglia di una nuova avventura. Quando è arrivata la chiamata, non ci ho pensato due volte. L’idea mi ha subito entusiasmato e ho tanta voglia di dimostrare il mio valore”. Foto: sito Ufficiale Juve Stabia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

juventusfc : Ufficiale | Cristian Romero in prestito all' @Atalanta_BC - juventusfc : Ufficiale | @MattiaPerin in prestito al @GenoaCFC - forumJuventus : ??? UFFICIALE: Weston McKennie alla Juve! ? Arriva in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a… - gromano1968 : RT @Pistogolblasta2: +++ Nuovo dpcm, ufficiale: stadi chiusi e niente tifosi almeno per le prime due giornate di #SerieA +++ La #Juve, dun… - StabiaChannel : #JuveStabia #Juve Stabia - Ufficiale, Codromaz è un giocatore gialloblù LEGGI LA NEWS: -