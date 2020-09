Scorta per gli isolani: a Barano chili di droga (Di domenica 6 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – I carabinieri della stazione di Barano d’Ischia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 48enne incensurato del posto. Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto e sequestrato 13 sacchetti per alimenti contenenti complessivamente 2 chili di marijuana. A disposizione del 48enne anche un dispositivo per sigillare le dosi sottovuoto, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. In manette, l’uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. Gli stessi carabinieri hanno denunciato un 32enne di Barano d’Ischia perché sorpreso in possesso di 3 dosi di cocaina, materiale vario per il confezionamento ed il taglio della droga. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24

NetflixIT : Bambini che cantano: ? Bambole che prendono vita: ? Fantasmi: ? Sì, The Haunting of Bly Manor arriva il 9 ottobre e… - guerini_lorenzo : Un puro esempio di fedeltà allo Stato, coraggio e rigore morale. Per tutti noi e per le future generazioni. Trentot… - virginiaraggi : Oggi ricordiamo il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato 38 anni fa in un attentato mafioso in cui perse… - silvianalon : Grazie per gli abbracci che ricambio Grazie per le parole e i daje i forza Sto facendo scorta, sono una ricarica Sa… - etruscoalberto : @robertosaviano Ecco, invece del regime comunista psico sanitario poliziesco italiano non ne parla? Non le conviene… -

Ultime Notizie dalla rete : Scorta per Scorta per gli isolani: a Barano chili di droga anteprima24.it Hostiles – Ostili, Rai 3/ Trama e curiosità del film con Christian Bale (5 settembre 2020)

Hostiles – Ostili in onda su Rai 3 oggi, 5 settembre, dalle 21:30. Nel cast Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi, Ben Foster, Stephen Lang e Roy Cochrane. I principali protagonisti di Hostiles – o ...

Recensione Padrenostro: una promessa infranta

Valerio Le Rose è il figlio di Alfonso Le Rose, interpretato da Pierfrancesco Favino. Alfonso è vittima di un attentato nel quale perde la vita un uomo della sua scorta e uno degli attentatori. Valeri ...

Hostiles – Ostili in onda su Rai 3 oggi, 5 settembre, dalle 21:30. Nel cast Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi, Ben Foster, Stephen Lang e Roy Cochrane. I principali protagonisti di Hostiles – o ...Valerio Le Rose è il figlio di Alfonso Le Rose, interpretato da Pierfrancesco Favino. Alfonso è vittima di un attentato nel quale perde la vita un uomo della sua scorta e uno degli attentatori. Valeri ...