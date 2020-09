Salvini: “Studio segreto sugli effetti del Covid, il governo chiarisca” (Di domenica 6 settembre 2020) Il leader della della Lega, Matteo Salvini, chiede al governo di fare chiarezza sullo “studio segreto” che, all’inizio del 2020, prevedeva “elementi allarmanti” sulle conseguenze del Covid nel nostro paese e che non è stato diffuso dal premier Giuseppe Conte. “A Palazzo Chigi avevano elementi allarmanti sulle conseguenze del Covid nel nostro Paese, ma il presidente del Consiglio si è preso l’enorme responsabilità di non condividere ufficialmente le informazioni nemmeno con i presidenti di Regione”, scrive Salvini in una lettera pubblicata oggi sul Corriere della Sera. “Uno studio”, attacca il leader leghista, “confermato pubblicamente da un dirigente del ministero della Salute il 21 aprile scorso e ... Leggi su tpi

icksx : @AlbertoBagnai Leggere l’ottima lettera di Salvini e aggiungerei anche il trattamento che Conte riservò alle region… - Stefani11923116 : RT @51inif: Salvini inchioda Conte: 'Ha tenuto segreto lo studio sul Covid' ?@GiuseppeConteIT? - Notiziedi_it : “Il governo non ha proferito parola sullo studio segreto”, attacca Salvini - 51inif : Salvini inchioda Conte: 'Ha tenuto segreto lo studio sul Covid' ?@GiuseppeConteIT? - infoitinterno : 'Il governo non ha proferito parola sullo studio segreto', attacca Salvini -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini “Studio Tumori: così immunoterapia può funzionare su cancro pancreas, studio Ieo Affaritaliani.it