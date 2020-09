Non ce l'ha fatta Francesco, tentò di salvare il fratello Davide nel silos (Di domenica 6 settembre 2020) Non c’è l’ha fatta Francesco Gennero, il 25enne di Cavallermaggiore, nel Cuneese, vittima di un incidente sul lavoro nell’azienda agricola di famiglia in cui è morto il fratello Davide, 22 anni. Dopo tre giorni di coma irreversibile, a causa delle esalazioni del gas del triturato di mais, si attende solo il parere legale della commissione medica per la dichiarazione di morte.Nonostante i tentativi dei sanitari, il giovane non ha mai dato segni di ripresa. Francesco era entrato nel silos per cercare di salvare il fratello. A Cavallermaggiore sarà proclamato il lutto cittadino nei giorni del funerale. Erano da poco passate le 8, lo scorso 3 settembre. Davide stava livellando il mais ... Leggi su huffingtonpost

