Migranti, uomo trovato morto su traghetto Ancona (Di domenica 6 settembre 2020) Ancona, 06 SET - Un 24enne afgano è stato trovato morto nella stiva di un traghetto proveniente dalla Grecia, la Cruise Europa della Minoanline, arrivato ad Ancona. Erano circa le 17 quando a bordo è ...

06 settembre 2020 Un 24enne afgano è stato trovato morto nella stiva di un traghetto proveniente dalla Grecia, la Cruise Europa della Minoan line, arrivato ad Ancona. Erano circa le 17 quando a bordo ...

