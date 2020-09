"Marina una poveretta. Silvio? Confermo tutto". De Benedetti, altro schifo contro i Berlusconi (e si spaccia per santo) (Di domenica 6 settembre 2020) Criticato da tutti. Partendo da Marina Berlusconi per arrivare fino a un insospettabile come Adriano Celentano e passando per Giuseppe Conte. Si parla di Carlo De Benedetti, delle sue vergognose parole contro Silvio Berlusconi ricoverato per coronavirus. Ma l'Ingegnere non arretra. Anzi, rincara la dose. Lo fa con poche parole, pronunciate al Festival della Tv e dei nuovi media che si tiene a Dogliani, provincia di Cuneo: "Io duro su Berlusconi? Assolutamente no", taglia corto. Insomma, non si pente. Non smentisce, anzi conferma. Dunque la replica a Marina, che lo aveva definito "un uomo in disarmo". "Per quel che riguarda Marina non val la pena di commentarla, poverina. Per gli altri sono stupito dal loro stupore", ha affermato De ... Leggi su liberoquotidiano

