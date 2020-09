Kate Middleton e Meghan Markle, i soprannomi segreti della Famiglia Reale (Di domenica 6 settembre 2020) I membri della Famiglia Reale inglese sono pubblicamente noti con titoli nobiliari specifici. William e Kate, per esempio, sono i Duchi di Cambridge. Quando l’attenzione mediatica si spegne, nel privato delle loro dimore, i Royals utilizzano una serie di soprannomi a dir poco curiosi. Qualche esempio? La rivelazione di Harry, che nel corso di una conference call su Zoom in occasione del 125° anno dalla fondazione della Rugby Football League ha affermato di chiamare il piccolo Archie, nato nel maggio 2019, “little man” (ometto). Il secondogenito di Carlo e Diana ha altresì dichiarato di essere felice di avere a disposizione un ampio spazio aperto per farlo giocare. Cosa dire, invece, di Meghan Markle? Come rivelato dal ... Leggi su dilei

