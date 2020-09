Incassi record nei cinema: After 2 supera Tenet (Di domenica 6 settembre 2020) After 2 supera Tenet, Incassi record per il film della saga di Anna Todd. Intanto ottime notizie per i fan: in produzione il terzo e il quarto capitolo È un esordio da record quello di After 2 al cinema. La pellicola, ispirata ai best seller di Anna Todd, dopo un solo giorno in sala, balza dritta al primo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Diregiovani : ?? Esordio da record per #After2 al primo posto con 650mila euro di incassi (superando anche #Tenet di Nolan). “Il t… - itsmwengo : After 2 che sbanca tutto al botteghino e fa il record d’incassi superando anche Tenet - itsmwengo : Leggo che #After2 ha sbancato al botteghino, record di incassi - InfoCinema2 : Incassi record per #After2 nel suo giorno di esordio al #cinema #after #annatodd #JosephineLangford,… -

Ultime Notizie dalla rete : Incassi record Incassi record nei cinema: After 2 supera Tenet Corriere Nazionale Rocca, record di visitatori nei due mesi estivi

OFFAGNA"Da un primo conteggio fornitoci dal Polo museale, il numero di visitatori alla Rocca, nei soli mesi di luglio e agosto, è stato di seimila e 222 contro i cinquemila e 381 del 2019. Abbiamo avu ...

Tarquinia, record di incassi per Divino etrusco nonostante il coronavirus

Si tirano le somme per il DiVino Etrusco. “Un successo, un immenso lavoro di collaborazione con Carlo Zucchetti (direttore artistico ndr), la Pro loco, con le Forze dell’Ordine, associazioni e commerc ...

OFFAGNA"Da un primo conteggio fornitoci dal Polo museale, il numero di visitatori alla Rocca, nei soli mesi di luglio e agosto, è stato di seimila e 222 contro i cinquemila e 381 del 2019. Abbiamo avu ...Si tirano le somme per il DiVino Etrusco. “Un successo, un immenso lavoro di collaborazione con Carlo Zucchetti (direttore artistico ndr), la Pro loco, con le Forze dell’Ordine, associazioni e commerc ...