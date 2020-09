In discesa i contagi (+1.297), ma calano anche i tamponi, 7 vittime (Di domenica 6 settembre 2020) Sono 7 i decessi legati al coronavirus nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 16), secondo il bollettino del Ministero della Salute.Netto calo anche dei contagiati: sono 1.297, quasi 400 in meno di ieri. Ma si registra anche un consistente calo di tamponi effettuati: sono stati 76mila, 30mila in meno di ieri. Questi i dati del ministero della Salute. Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : In discesa i contagi (+1.297), ma calano anche i tamponi, 7 vittime - VinnieVegaPF : RT @VinnieVegaPF: Il 24/2 iniziò in Italia la 1a ondata di #COVID19. Il 30/7, dopo una costante discesa di contagi, ricoveri e morti inizia… - paola124291 : @MarcoSanavia1 Io mi sono stancata pure di sentir parlare di mascherine, distanziamenti, malati, guariti, ricoverat… - francep41485035 : RT @VinnieVegaPF: Il 24/2 iniziò in Italia la 1a ondata di #COVID19. Il 30/7, dopo una costante discesa di contagi, ricoveri e morti inizia… - ZioKlint : RT @VinnieVegaPF: Il 24/2 iniziò in Italia la 1a ondata di #COVID19. Il 30/7, dopo una costante discesa di contagi, ricoveri e morti inizia… -

Ultime Notizie dalla rete : discesa contagi In discesa i contagi (+1.297), ma calano anche i tamponi, 7 vittime L'HuffPost In discesa i contagi (+1.297), ma calano anche i tamponi, 7 vittime

Sono 7 i decessi legati al coronavirus nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 16), secondo il bollettino del Ministero della Salute. Netto calo anche dei contagiati: sono 1.297, quasi 400 in meno di ie ...

Gualtieri: "Il rimbalzo del Pil nel terzo trimestre sarà maggiore del previsto"

"Il rimbalzo del Pil nel terzo trimestre sarà maggiore del previsto". Lo afferma il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, intervenuto al Forum Ambrosetti a Cernobbio. "La previsione ...

Sono 7 i decessi legati al coronavirus nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 16), secondo il bollettino del Ministero della Salute. Netto calo anche dei contagiati: sono 1.297, quasi 400 in meno di ie ..."Il rimbalzo del Pil nel terzo trimestre sarà maggiore del previsto". Lo afferma il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, intervenuto al Forum Ambrosetti a Cernobbio. "La previsione ...