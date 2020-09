Graven, sequel spirituale di Hexen 2 a cura di 3D Realms, arriverà su tutte le piattaforme nel 2021 (Di domenica 6 settembre 2020) Nella giornata di oggi, i publisher 3D Realms e 1C Entertainment, insieme allo sviluppatore Slipgate Ironworks, hanno annunciato l'arrivo di Graven, action-adventure FPS, previsto su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC e Nintendo Switch nel corso del 2021.Svelato durante Realms Deep 2020, Graven trasporterà i giocatori in un mondo stile medievale, pieno di divinità e mostruosità di ogni genere. Nei panni di un prete esiliato e scomunicato per essersi vendicato dell'uccisione della figlia, dovremo seguire gli ordini del Creatore e dare la caccia ad una setta eretica responsabile di numerose piaghe ed eventi catastrofici, per poter così ottenere la pace, globale e personale.Graven mescola azione, esplorazione e puzzle, in un mondo formato da regioni aperte ed ... Leggi su eurogamer

