Gerry Scotti accende il preserale di Canale 5 con Caduta Libera. Pubblico in studio e novità in arrivo (Di domenica 6 settembre 2020) Gerry Scotti accende il preserale di Canale 5 con Caduta Libera. Pubblico in studio e novità in arrivo. Da lunedì 7 settembre, alle 18.45, le botole del game show saranno nuovamente pronte ad aprirsi ... Leggi su leggo

tulipsshades : *inserire meme di Gerry Scotti 'mio dio ma parla di me' * - debia__ : @salvolo_ *sticker di Gerry Scotti mio dio ma parla di me* - MicheleSpione1 : L'attesa è ufficialmente finita. Domani 7 settembre: -8:40 @mattino5 #mattino5 -14:45 @uominiedonne #uominiedonne… - mastiicazzi : @_sameeyesblue gerry scotti - ilGerrino92 : @MasterAb88 La forza di Gerry Scotti anche in replica ?? -