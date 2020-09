“Devi conquistare il suo cuore, non solo la F…”: i manifesti elettorali di Giuseppe Cirillo a Napoli (Di domenica 6 settembre 2020) A Napoli sono spuntati dei manifesti elettorali che fanno a gara con quelli del Partito Animato a Caserta. Ma questa volta non si tratta di una campagna di comunicazione. É Giuseppe Cirillo , candidato alla Regione come presidente del Partito delle buone maniere ad avere avuto l’ideona di tappezzare la città di Napoli con un cartello che recita «Scemo, devi conquistare il suo cuore, non solo la f….Basta violentatori, usa buone maniere». I manifesti, spiega il Mattino, sono apparsi ieri tra via Marina e la zona orientale della città. E non c’è l’indicazione a votare il Partito delle Buone maniere: L’invito al voto alla lista ... Leggi su nextquotidiano

