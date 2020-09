Coronavirus, il paziente 1 di Codogno torna a sorridere (Di domenica 6 settembre 2020) Mattia Maestri, dopo 6 mesi del suo ricovero durato mesi in terapia intensiva, torna a giocare a calcio. A vederlo anche la moglie Valentina con la bimba nata proprio durante il lockdown Leggi su tg.la7

Come sta Silvio Berlusconi? Come ben saprete, il Cavaliere ha il Coronavirus e, se prima era asintomatico, con il passare delle ore è stato ricoverato al San Raffaele per un peggioramento delle sue co ..."Decorso regolare con paziente tranquillo, ma la fase è delicata": cosi' il professor Alberto Zangrillo ha definito la situazione di Silvio Berlusconi: "C'è un cauto ottimismo che ribadisco". Silvio B ...