Colpisce al volto la ex compagna e la manda in ospedale: arrestato 40enne (Di domenica 6 settembre 2020) Milano, 6 settembre 2020 - Ha colpito al volto l'ex moglie con violenza , tanto da farla finire in ospedale. Protagonista dell'episodio u n uomo di 40 anni di origini marocchine . L'aggressione è ... Leggi su ilgiorno

flayawa : @CloeMarcian @paolo_brunelli È oggettivamente brutta, così come oggettivamente ha un volto che colpisce. Non essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpisce volto Colpisce al volto la ex compagna e la manda in ospedale: arrestato 40enne IL GIORNO Milano, lite furibonda davanti ai figli. Uomo ferisce la ex moglie al volto con un coccio

È stata la gelosia a far scoppiare una lite furibonda che si è conclusa con un uomo che, davanti ai figlioletti, ha colpito al volto la ex moglie e l'ha fatta finire in ospedale mentre lui è stato ...

Legionella, ora è allarme: i centri in cui si è diffusa al Nord Italia

A Busto Arsizio, in provincia di Varese, si contano 16 contagiati e un morto per legionella. Ora si attendono i risultati delle analisi sugli acquedotti e le torri di raffreddamento delle acque. Scope ...

È stata la gelosia a far scoppiare una lite furibonda che si è conclusa con un uomo che, davanti ai figlioletti, ha colpito al volto la ex moglie e l'ha fatta finire in ospedale mentre lui è stato ...A Busto Arsizio, in provincia di Varese, si contano 16 contagiati e un morto per legionella. Ora si attendono i risultati delle analisi sugli acquedotti e le torri di raffreddamento delle acque. Scope ...