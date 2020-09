Calciomercato Juventus, Thiago Alcantara chiarisce il suo futuro (Di domenica 6 settembre 2020) futuro in bilico per Thiago Alcantara. Stando alle voci delle ultime settimane di mercato, il centrocampista del Bayern Monaco sarebbe stato più volte in procinto di lasciare il club con cui si è recentemente laureato campione d’Europa. La volontà di separarsi sarebbe stata reciproca: da un lato troviamo un calciatore spesso voglioso di provare nuove avventure, basti pensare al suo clamoroso addio al Barcellona degli extraterrestri Messi, Xavi ed Iniesta. Non felice di trionfare e crescere all’ombra di questi grandi campioni, il centrocampista iberico ha spinto per la sua cessione, approdando nel 2013 in Germania. E qui, dopo 7 anni dal suo arrivo, la situazione potrebbe ripetersi, con il club bavarese che, d’altro canto, parrebbe intenzionato a monetizzare almeno un minimo dal suo cartellino, ... Leggi su tuttojuve24

DiMarzio : #Juventus, nuovi contatti per Cavani - Gazzetta_it : #Juventus @fcbarcelona #Suarez, aria d’intesa. E i bianconeri vogliono lo sprint per il passaporto #calciomercato… - DiMarzio : Ufficiale il passaggio di #Romero dalla #Juventus all'#Atalanta: tutti i dettagli dell'operazione - cheobravo : RT @SkySport: Calciomercato Juventus, casting per gli attaccanti: da Cavani a Dzeko. Le news - TG24info : #Calciomercato - #Frosinone, in arrivo dalla Juventus il trequartista Grigoris Kastanos - #TG24.info - #SERIEB… -