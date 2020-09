Calcio: U21; Nicolato "gap con Svezia, ci sarà da soffrire" (Di domenica 6 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 06 SET - "Partiamo con un gap fisico notevole, già tradizionalmente la Svezia e i paesi nord sono squadre che corrono molto, affrontarle ora con loro alla 18/a giornata di campionato e ... Leggi su corrieredellosport

RaiSport : #Nicolato: 'Con la #Svezia grande gap fisico' Il ct #U21: 'Noi appena usciti dagli ombrelloni, loro alla 18ª di ca… - SanMarino_RTV : #Nazionale #U21, c'è la #Grecia. #Tomassini e #Costantini: 'Vogliamo essere propositivi' - TicinoGazzetta : Calcio, Svizzera U21-Slovacchia U21 4-1: quinta vittoria per i rossocrociati - ItaSportPress : Il Borussia Dortmund si gode il neo acquisto Bellingham: record con l'U21 inglese - - teletext_ch_it : Calcio: 5 su 5 per la Svizzera U21 -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio U21

(ANSA) - ROMA, 06 SET - "Partiamo con un gap fisico notevole, già tradizionalmente la Svezia e i paesi nord sono squadre che corrono molto, affrontarle ora con loro alla 18/a giornata di campionato e ...Altro colpo per il commissario tecnico dell’Italia Under 21 Nicolato. Luca Ranieri, difensore dalla Fiorentina, lascia infatti il ritiro di Tirrenia a causa di un infortunio. Al suo posto, in vista de ...