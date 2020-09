Auriemma: "De Laurentiis sta tirando troppa la corda con i calciatori in scadenza" (Di domenica 6 settembre 2020) Il giornalista Raffaele Auriemma, ha parlato sul proprio canale Youtube di mercato in uscita e questione rinnovi in casa Napoli: "Sembra che De Laurentiis voglia tenere duro su tutti i giocatori in uscita. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Auriemma: 'De Laurentiis sta tirando troppa la corda con i calciatori in scadenza' - davideinno85 : RT @NonSoloJuve: ??”Se la Juve al 30-6-19 contava 473mln di debiti, Inter 312, Roma 225, Milan 95,allora De Laurentiis potrebbe passare per… - NonSoloJuve : RT @NonSoloJuve: ??”Se la Juve al 30-6-19 contava 473mln di debiti, Inter 312, Roma 225, Milan 95,allora De Laurentiis potrebbe passare per… - Kingsamuel111 : RT @NonSoloJuve: ??”Se la Juve al 30-6-19 contava 473mln di debiti, Inter 312, Roma 225, Milan 95,allora De Laurentiis potrebbe passare per… - ABalestrieri : RT @NonSoloJuve: ??”Se la Juve al 30-6-19 contava 473mln di debiti, Inter 312, Roma 225, Milan 95,allora De Laurentiis potrebbe passare per… -

Ultime Notizie dalla rete : Auriemma Laurentiis Auriemma: "De Laurentiis sta tirando troppa la corda con i calciatori in scadenza" Tutto Napoli PianetAzzurro.it, news sul Calcio Napoli e sul mondo delle scommesse

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Angelo Caruso, sindaco di Castel Di Sangro. “Il rapporto col Napoli continuerà e si è consolidato, gra ...

Castel Di Sangro, il sindaco: “Meravigliati dai complimenti di De Laurentiis. I rapporti con il Napoli continueranno”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Angelo Caruso, sindaco di Castel Di Sangro. Ecco quanto evidenziato: “Il rapporto col Napoli continuer ...

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Angelo Caruso, sindaco di Castel Di Sangro. “Il rapporto col Napoli continuerà e si è consolidato, gra ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Angelo Caruso, sindaco di Castel Di Sangro. Ecco quanto evidenziato: “Il rapporto col Napoli continuer ...