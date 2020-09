Traffico Roma del 05-09-2020 ore 08:30 (Di sabato 5 settembre 2020) Luceverde Roma Buongiorno Ben ritrovati all’ascolto scarso il Traffico in queste prime ore del mattino sulle strade di Roma o che gli spostamenti anche verso il litorale almeno per regolare la circolazione sull’intero anello del raccordo anulare chiusa al Traffico la corsia laterale di via Cristoforo Colombo per lavori in corrispondenza di via Paride Stefanini contestualmente chiusa anche la rampa di immissione sulla Colombo per chi proviene da via Stefanini alla Balduina per lavori sulla rete idrica chiusa via anneo Floro In entrambe le direzioni a Monteverde chiusa al Traffico via Ozanam per dissesto del manto stradale tra Piazza Donna Olimpia e via Catel deviata la linea 44 trasporto pubblico significato l’orario di servizio della linea ferroviaria Roma Viterbo ... Leggi su romadailynews

