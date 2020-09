Ritorno in classe, primo studente positivo in un liceo: 60 persone in isolamento (Di sabato 5 settembre 2020) Roma. primo studente positivo al Coronavirus, scatta l’isolamento domiciliare per 60 persone. L’alunno in questione è un 17enne che frequenta il liceo Marymount International. Covid, primo studente positivo: 60 persone in isolamento I sanitari hanno provveduto a porre in isolamento una cinquantina di ragazzi, ovvero i componenti della classe del giovane risultato positivo e altri con … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ritorno in classe, primo caso positivo in un liceo a Roma: quarantena per docenti e alunni

