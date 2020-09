Napoli, ufficiale la cessione di Allan all’Everton (Di sabato 5 settembre 2020) Adesso è ufficiale, il Napoli ha ceduto il brasiliano Allan all’Everton a titolo definitivo. Il brasiliano si trasferisce dunque a Liverpool firmando un contratto triennale e ritrova un allenatore già conosciuto nella sua avventura azzurra, vale a dire Carlo Ancelotti. Il centrocampista ha commentato così il proprio trasferimento alla tv ufficiale dei Toffees: “È un vero piacere firmare per l’Everton. Sono immensamente felice di essere qui. Spero, come ho fatto in tutta la mia carriera, di contribuire con le mie prestazioni insieme ai miei compagni di squadra e di fare delle grandi partite, delle grandi prestazioni e di vincere cose importanti. È un club con una ricca storia”. Leggi su sportface

