Manifestazione a Roma: i negazionisti hanno bisogno di un medico! (Di sabato 5 settembre 2020) L’ironia della sorte: alla Manifestazione a Roma dei negazionisti qualcuno si sente male e la dottoressa che parla sul palco viene bruscamente interrotta. “Scusate non mancheranno, un medico per cortesia si rechi qua dietro sopra, c’è bisogno di un medico ce ne sarà più di uno” DEFINITIVA Negazionista sul palco: “C’è bisogno di un medico!” #IDIOCRAZIA inPiazzaCOVID …poveri loro#facciamoretepic.twitter.com/d0zgpoZS5J — Marco Skino #facciamorete (@MPSkino) September 5, 2020 La persona che parlava era in piena verve oratoria: stava spiegando che i politici ci iniettano i vaccini (che contengono un microchip) e stanno diffondendo il 5G “per rimbambirci”. Il motivo? “Si stanno ... Leggi su nextquotidiano

