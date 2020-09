Luis Enrique avverte Messi: “I club sono al di sopra delle persone” (Di sabato 5 settembre 2020) La telenovela Messi-Barcellona sembra giunta al suo epilogo: Leo resterà con i blaugrana fino al termine del suo contratto, in scadenza nel 2021. L'argentino non le ha mandate a dire comunque al club catalano, ritenendolo privo di un progetto vincente. La tensione, dunque, resta molto alta.caption id="attachment 993015" align="alignnone" width="1024" Messi (getty images)/captionCONTINUITA'Anche il Commissario Tecnico della Spagna Luis Enrique è stato chiamato a dare una sua versione su questa vicenda. L'ex allenatore del Barcellona ha commentato la situazione nel corso di una conferenza stampa: "È un tema delicato. Credo che i club siano al di sopra delle persone. E il Barcellona è uno dei migliori al mondo, che ha vinto ... Leggi su itasportpress

ROMA – Il ct della Spagna ed ex allenatore del Barcellona Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa del caso esploso in casa blaugrana legato a Leo Messi: “È un tema delicato. Credo che i club sian ...BARCELLONA (Spagna) - Molti giornalisti e fotografi lo hanno atteso invano questa mattina all'ingresso principale della Ciutat Esportiva Joan Gamper: Leo Messi non si è presentato per la seduta di all ...