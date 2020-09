L'auto si ribalta e finisce fuori strada: Lorenzo muore a 23 anni (Di sabato 5 settembre 2020) auto si schianta contro due tir, il bilancio dell'incidente è drammatico: due morti 31 agosto 2020 Un ragazzo di 23 anni, Lorenzo Niero , ha perso la vita questa notte in un terribile incidente ... Leggi su today

Incidente nella notte a Mirano, in provincia di Venezia, dove un ragazzo di 23 anni è morto dopo essere rimasto intrappolato nell’auto che stava guidando. Per cause in via di accertamento, è finito co ...MIRANO - Tragedia nella notte: un ragazzo di 23 anni è morto intrappolato nella sua auto. La vittima si chiamava Lorenzo Niero, era nato il 17 giugno 1997, faceva il massaggiatore. L'incidente è accad ...