L'annuncio di Davide Barillari: sono in questura, denuncio Nicola Zingaretti (Di sabato 5 settembre 2020) "In questo momento sono in questura per presentare denuncia contro Zingaretti". Ad annunciarlo via Twitter è il consigliere regionale del Lazio Davide Barillari, ex Movimento 5 Stelle. Barillari, che oggi parteciperà alla manifestazione No Mask in programma per le 16 a Roma, alla Bocca della Verità, aveva annunciato nei giorni scorsi di non lasciare nulla di intentato pur di fare restituire alle casse regionali i 275 mila euro per i quali è finito nel mirino della Corte dei Conti per danno erariale l'assessore regionale e uomo di fiducia di Nicola Zingaretti, Alessio D'Amato, come rivelato da Il Tempo. Barillari per il momento non ha fornito ulteriori informazioni sulla denuncia che intende ... Leggi su iltempo

"Noi siamo il popolo" : lo striscione d'apertura dell'adunata "No mask" in programma oggi dalle 16 alle 20 alla Bocca della Verità è pronto. Gli ultimi dettagli della giornata negazionista che, nelle ...

