Incidente stradale a Capaccio, muore 27enne (Di sabato 5 settembre 2020) Incidente stradale a Capaccio, nei pressi di Paestum, muore un 27enne. Il terribile schianto vicino alla stazione ferroviaria del comune campano Incidente stradale a Capaccio, muore un 27enne. La tragedia è avvenuta in Cilento, in una località nei pressi di Paestum, famosa per i suoi templi. Nel primo pomeriggio si sono scontrati, per cause ancora da stabilire, un motorino ed una Fiat 500X. Ad avere la peggio il ragazzo sulle due ruote, Davide Brunetto il suo nome. Un impatto devastante che non avrebbe lasciato scampo al giovane; la morte è arrivata sul colpo per il motociclista. L’Incidente sarebbe avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria, a Capaccio ... Leggi su bloglive

SkyTG24 : L'infanzia, il matrimonio con Carlo, l'impegno sociale e l'incidente stradale in cui perde la vita. #LadyDiana racc… - poliziadistato : Nel 1974 il vice brigadiere Angelo Tasselli perse la vita in un incidente stradale mentre era in servizio. Aveva 25… - poliziadistato : Tolfa (Roma) ricorda vice brigadiere Angelo Tasselli vittima di incidente stradale nel 1974 con una targa nel luogo… - Yogaolic : #Milano Ubriaco alle 6 di mattina, col furgone travolge due auto al semaforo: 3 feriti, donna grave - Yogaolic : #Milano Auto si schiantano e volano sul marciapiedi: chiosco distrutto, passanti salvi per miracolo -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente stradale Perde il controllo dell'auto, sbatte contro un albero e finisce in un fossato: morto TorinoToday Incidente in area servizio A14, due morti

(ANSA) – FANO, 04 SET – Due persone sono morte in un incidente ‘autonomo’ che ha coinvolto una sola automobile nell’area di servizio “Foglia est”, nel tratto tra Fano e Pesaro in direzione nord, in co ...

Incidente stradale a Capaccio, muore 27enne

Incidente stradale a Capaccio, nei pressi di Paestum, muore un 27enne. Il terribile schianto vicino alla stazione ferroviaria del comune campano Incidente stradale a Capaccio, muore un 27enne. La trag ...

(ANSA) – FANO, 04 SET – Due persone sono morte in un incidente ‘autonomo’ che ha coinvolto una sola automobile nell’area di servizio “Foglia est”, nel tratto tra Fano e Pesaro in direzione nord, in co ...Incidente stradale a Capaccio, nei pressi di Paestum, muore un 27enne. Il terribile schianto vicino alla stazione ferroviaria del comune campano Incidente stradale a Capaccio, muore un 27enne. La trag ...