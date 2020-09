Highlights Rublev-Caruso, Us Open 2020 (VIDEO) (Di sabato 5 settembre 2020) Gli Highlights e gli scambi migliori del match tra Andrey Rublev e Salvatore Caruso, terzo turno degli Us Open 2020. Il siciliano chiude la propria avventura a New York dopo aver eguagliato il proprio miglior risultato in uno Slam (Roland Garros 2019). Netto il dominio del russo quest’oggi, capace di archiviare la pratica in meno in un’ora e mezza di gioco col punteggio di 6-0 6-4 6-0. Leggi su sportface

