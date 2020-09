Controlli sulla legionella a Busto Arsizio, per il sindaco "la situazione è sotto controllo" (Di sabato 5 settembre 2020) AGI - Controlli igienico sanitari in corso a Busto Arsizio dopo i casi di legionella accertati la sera del 4 settembre. Mentre il decesso registrato non sarebbe attribuibile con certezza alla malattia infettiva causata dal batterio legionella pneumophila, "trattandosi di un paziente pluripatologico e anziano". Lo ha spiegato oggi il sindaco della città della provincia di Varese, Emanuele Antonelli, fornendo altri dettagli sulla notizia resa nota dall'assessore al welfare della regione Lombardia Giulio Gallera che inizialmente parlava di 16 contagiati e un morto. il sindaco Antonelli invita a mantenere la calma, "situazione sotto ... Leggi su agi

AGI - Controlli igienico sanitari in corso a Busto Arsizio dopo i casi di legionella accertati la sera del 4 settembre. Mentre il decesso registrato non sarebbe attribuibile con certezza alla malattia ...