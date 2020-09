Claudio Amendola interpreta l’ispettore Guerrieri che, mentre prepara le nozze (Di sabato 5 settembre 2020) Burbero e con la battuta pronta, ma dotato di una grande umanità. Claudio Amendola dice di «riconoscersi» in pieno nell’ispettore Carlo Guerrieri, protagonista della fiction Nero a metà che, dal 10 settembre, torna in prima serata su Raiuno con la seconda stagione. «E un uomo in cui metto tutto me stesso. Del resto, questa storia è stata scritta pensando anche un po’ a come sono io nella realtà», racconta l’attore e regista romano, sposato con l’attrice Francesca Neri da cui, nel 1999, ha avuto un figlio, Rocco. Che è arrivato dopo Alessia e Giulia, avute dalla ex moglie, l’interprete Marina Grande. Claudio, che cosa ti a- spetti da questa seconda serie? «Mi sbilancio e penso che questa seconda stagione, come del resto la ... Leggi su aciclico

zazoomblog : Claudio Amendola: «Francesca mi ha salvato la vita» - #Claudio #Amendola: #«Francesca - david_taglieri : Le annotazioni di Claudio Tescari: Ferruccio Amendola - mediterranew : Claudio Amendola, nuove puntate di “Nero a metà”... - SimonaCroisette : RT @AlbertoFuschi: #neroametà2 nuovo promo con Claudio Amendola Da giovedì #10settembre su #Rai1 #neroametà - bimbadiziamara : RT @AlbertoFuschi: #neroametà2 nuovo promo con Claudio Amendola Da giovedì #10settembre su #Rai1 #neroametà -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Amendola Claudio Amendola: «Francesca mi ha salvato la vita» Vanity Fair Italia Claudio Amendola: «Francesca mi ha salvato la vita»

L'attore romano torna nei panni dell'ispettore Carlo Guerrieri nella seconda stagione di «Nero a metà» (dal 10 settembre su Rai1). Ecco che cosa ci ha confessato in questa videointervista Claudio Amen ...

Anticipazioni Nero a Metà 2, Claudio Amendola rivela: “Tradirò mia moglie”

Claudio Amendola è pronto a ritornare sul piccolo schermo, a partire da giovedì 10 settembre, infatti, tornerà a vestire i panni dell’Ispettore Carlo Guerrieri in Nero a Metà 2, fiction di Rai 1 che g ...

L'attore romano torna nei panni dell'ispettore Carlo Guerrieri nella seconda stagione di «Nero a metà» (dal 10 settembre su Rai1). Ecco che cosa ci ha confessato in questa videointervista Claudio Amen ...Claudio Amendola è pronto a ritornare sul piccolo schermo, a partire da giovedì 10 settembre, infatti, tornerà a vestire i panni dell’Ispettore Carlo Guerrieri in Nero a Metà 2, fiction di Rai 1 che g ...