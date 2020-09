Camilleri: “Basta porte girevoli” (Di sabato 5 settembre 2020) Una stagione da dimenticare per la Ferrari. I problemi sono tanti ma il tutto può essere sintetizzato come “progetto sbagliato”. La SF1000 ha messo in luce tutti i problemi che la rossa era riuscita a mascherare grazie al super motore della scorsa stagione. Senza il motore, la Ferrari è una macchina completamente da riprogettare. Sul momento di crisi della scuderia di Maranello, ha voluto esprimersi l’amministratore delegato della Ferrari, Louis Camilleri facendo chiarezza sul futuro della scuderia. Le parole di Camilleri Intervistato dal New York Times, l’a.d della Ferrari ha espresso il suo pensiero sul momento del cavallino rampante e sul futuro del team principal Mattia Binotto:”Ho piena fiducia in Mattia Binotto e la sua squadra. I risultati non stanno lì a confermare quello che ... Leggi su sport.periodicodaily

GiancarloNava1 : Camilleri: 'Troppi addii in Ferrari. Ora basta. Serve stabilità' - IoSonoIlNoce : RT @Motorsport_IT: #F1 | Camilleri: 'Troppi addii in Ferrari. Ora basta. Serve stabilità' - _Narnia_ : Camilleri: 'Troppi addii in Ferrari. Ora basta. Serve stabilità' -

Ultime Notizie dalla rete : Camilleri “Basta “Creperemo a forza di essere falsi americani”. Su Jean Cau Pangea.news