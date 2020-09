Barcellona all’olandese: Koeman vuole Depay e Wijnaldum! E Suarez è sempre più vicino alla Juventus (Di sabato 5 settembre 2020) Il Barcellona, chiuso (?) il caso Messi, è vicinissimo a Depay e Wijnaldum, profili graditi al connazionale Koemam. E così Suarez si avvicina alla Juventus. L’estate 2020 del Barcellona si ricorderà come una delle più movimentate e tormentate della storia del club catalano. Dopo il tonfo in Champions contro il Bayern Monaco, infatti, è saltato il tecnico Setien, sostituito da Koeman ma, soprattutto, si sono aperte delle crepe apparse insanabili. La grana Messi Una volta licenziato il ds Abidal, sembrava che i rumors su Messi si acquietassero e invece La Pulce è uscita allo scoperto, rivendicando il diritto di poter lasciare il “Camp Nou” a costo zero. Il muro del Barcellona di ... Leggi su newsmondo

