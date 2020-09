Atp Kitzbuhel 2020 in tv: programma, orari, canale e diretta streaming con Sinner (Di sabato 5 settembre 2020) Il programma, gli orari e come vedere in tv l‘Atp 250 di Kitzbuhel 2020, fissato dal 7 settembre in contemporanea con la seconda settimana degli Us Open. Jannik Sinner ha ricevuto una wild card e presenzierà nel main draw dopo la sfortunata sconfitta con Khachanov a New York. Ritorna in campo anche Fabio Fognini dopo i noti problemi alle caviglie che lo hanno lasciato per mesi ai box. Il torneo sarà trasmesso su Supertennis TV, canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky. diretta streaming disponibile sul sito dell’emittente. Sportface.it vi terrà compagnia durante la settimana con cronache e approfondimenti. Il programma del torneo: Lunedì 7 settembre – dalle ore 10:00 ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Atp Kitzbuhel ATP Kitzbuhel: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Arrivano tanti forfait tra cui quello di Matteo Berrettini LiveTennis.it Tennis, come sta Jannik Sinner? Infortunio non grave, è tornato in Italia: fará i tornei su terra

Jannik Sinner come stai? Se lo stanno chiedendo un po’ tutti dopo quello che è accaduto nel primo turno degli US Open di tennis 2020. L’azzurrino, impegnato nel primo round contro il quotato Karen Kha ...

Le ATP Finals di Torino verso il cambio di sede: l’Oval Lingotto sostituisce il Pala Alpitour?

A Torino si sta valutando un cambio di sede per le ATP Finals, prossime al cambio di sede per il lustro 2021-2025. L’indiscrezione è uscita sul quotidiano torinese “La Stampa”, che racconta di un sopr ...

