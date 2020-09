Uomini e Donne: è mistero sulla nuova tronista Sophie, ha mentito sull’età? (Di venerdì 4 settembre 2020) Pare ci sia un mistero sull’età della nuova tronista. Alcune cose non tornano. Ecco che cosa sta accadendo nel web Uomini e Donne: la nuova tronista è Sophie Codegoni Nella nuova stagione di Uomini e Donne ci sono due tronisti e due troniste. I ragazzi sono Davide Donadei e Gianluca De Matteis, mentre le ragazze sono Sophie e Jessica. La prima, in particolare, ha già fatto molto discutere sul web. Lei è una modella che lavora per Chiara Ferragni, ma si dice che voglia fare l’Università e lavorare nello studio dentistico dei suoi genitori, separati ma con i quali lei ha un bellissimo rapporto. Le registrazioni sono già iniziate e ... Leggi su kontrokultura

matteosalvinimi : Solidarietà alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria: l’Italia non merita un governo così incapace e pe… - matteosalvinimi : ????Centinaia di sbarchi con Forze dell’Ordine allo stremo e Lampedusa sempre più nel caos. Denunciamo questo gover… - Agenzia_Ansa : In #Brasile parità salariare tra uomini e donne in nazionale #calcio #pariopportunità #ANSA - erikapretti21 : RT @httpbenzoash: ah questi ragazzi usciti da uomini e donne che si sentono delle star di Hollywood - helloitsaturn : RT @httpbenzoash: ah questi ragazzi usciti da uomini e donne che si sentono delle star di Hollywood -