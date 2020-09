UFFICIALE: Delneri è il nuovo allenatore del Brescia (Di venerdì 4 settembre 2020) Luigi Delneri è il nuovo allenatore del Brescia. L’annuncio UFFICIALE è arrivato attraverso una nota apparsa sul sito delle Rondinelle: “Il nuovo Mister della Prima Squadra è Luigi Delneri. Verrà presentato lunedì 7 settembre, assieme al suo staff, alle 14:30 al DoubleTree by Hilton di viale Europa 45, Brescia”. Calciomercato, le ultime: colpacci Cagliari e Fiorentina, ritorno di fiamma al Genoa, Atalanta scatenataL'articolo UFFICIALE: Delneri è il nuovo allenatore del Brescia CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Archiviato il deludente campionato della scorsa stagione, che ha visto la squadra chiudere l'anno con la retrocessione in Serie B, il Brescia riparte da Luigi Delneri. Dopo Eugenio Corini, Fabio Gross ...