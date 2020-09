Tiziano Ferro: ‘Rimmel’ di De Gregori il nuovo singolo (Di venerdì 4 settembre 2020) È stato presentato ieri sera all’Arena di Verona, durante i SEAT Music Award, il nuovo singolo di Tiziano Ferro: Rimmel. In collegamento da Los Angeles, l’artista ha cantato per la prima volta la canzone, che anticipa il suo nuovo album intitolato Accetto Miracoli: L’esperienza degli Altri. Se escludiamo Perdere l’Amore cantata in duetto con Massimo Ranieri, la quale, però, è possibile ascoltare solo in radio, è questo il primo singolo dell’album in uscita il prossimo 6 novembre. Il suo primo album di cover. “Il desiderio di ogni artista, ogni sognatore diventato cantante. Alcuni dei miracoli che – durante la mia vita – hanno preso forma di canzone”, scrive l’artista sui social. Ecco come ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

