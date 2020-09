«Spaccapietre», il viaggio dei fratelli De Serio come un’epopea (Di sabato 5 settembre 2020) Nel concorso delle Giornate degli Autori 2020, nell’ambito della settantasettesima Mostra del Cinema di Venezia, i gemelli Gianluca e Massimiliano De Serio presentano il loro nuovo film, Spaccapietre, un’epopea tragica in minore che mette al centro la figura di un padre e di un figlio che perdono la donna per loro più cara e precipitano nell’inferno dei braccianti a giornata vessati da caporali e padroni deformati dall’avidità. Un’opera seconda che – come già il precedente film Sette opere di misericordia … Continua L'articolo «Spaccapietre», il viaggio dei fratelli De Serio come un’epopea proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Comincia il viaggio delle Giornate degli Autori in un giorno importante per il cinema. La Mostra di Venezia, il festival più antico del mondo, riaccende simbolicamente i proiettori in un momento stori ...

