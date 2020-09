Perché Joe Biden ora è su Animal Crossing (Di venerdì 4 settembre 2020) (foto: Joe Biden campaign)La campagna elettorale di Joe Biden e Kamala Harris in vista delle elezioni presidenziali statunitensi di novembre è arrivata anche sulle piattaforme di gioco online. Dal primo settembre su Animal Crossing: New Horizon è possibile addobbare la propria isola con cartelli di supporto al candidato democratico alla Casa Bianca. Un modo escogitato dal team Biden per poter coinvolgere i potenziali elettori più giovani, anche vista l’impossibilità di poter organizzare eventi dal vivo a causa della pandemia. “Animal Crossing è una piattaforma dinamica, diversificata e potente che riunisce persone provenienti da tutto il mondo. Si tratta, inoltre, di una grande opportunità per la nostra compagnia ... Leggi su wired

