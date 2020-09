Perché Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno lasciato l’America (Di venerdì 4 settembre 2020) Rientro in Italia per Clarissa Marchese e Federico Gregucci, che negli ultimi tre anni hanno vissuto a Miami. La coppia di Uomini e Donne ha deciso di tornare a vivere in Italia. L’ex Miss Italia ha dato l’annuncio via Instagram, chiarendo che la nuova casa sarà a Firenze, dove il marito ha trovato un nuovo … L'articolo Perché Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno lasciato l’America proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

GossipItalia3 : Perché Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno lasciato l'America #gossipitalianews

