Parma, il Tardini riapre ai tifosi: contro l’Empoli consentito l’accesso a 1000 persone (Di venerdì 4 settembre 2020) Con un comunicato il Parma ha annunciato che il Tardini riaprirà ai tifosi: consentito l’ingresso a 1000 persone contro l’Empoli Importante novità comunicata dal Parma. Come recita una nota ufficiale del club gialloblù, il Tardini sarà il primo stadio di Serie A a riaprire i battenti per i tifosi dopo l’emergenza Coronavirus. Accadrà in occasione dell’amichevole contro l’Empoli: il comunicato ufficiale. «Lo Stadio Tardini di Parma sarà il primo impianto di Serie A ad aprire le porte ai tifosi dopo l’emergenza Covid-19. Dall’ultima volta, giorno di ... Leggi su calcionews24

