“Ora lasciamo Silvio curarsi in pace”. Le incognite sul futuro di Forza Italia (Di venerdì 4 settembre 2020) Il leader lotta per guarire in un’ala riservata di 300 metri quadrati: “Speriamo di aver preso la polmonite in tempo” Nella notte, appena arrivato, gli hanno somministrato l’ossigeno. La senatrice Ronzulli: non è stato un riposo tranquillo Leggi su lastampa

alcinx : RT @LaStampa: Il leader lotta per guarire in un’ala riservata di 300 metri quadrati: “Speriamo di aver preso la polmonite in tempo” Nella n… - LaStampa : Il leader lotta per guarire in un’ala riservata di 300 metri quadrati: “Speriamo di aver preso la polmonite in temp… - AnTonio53331848 : @Uthra_me Tutti, più o meno, ci lasciamo coinvolgere in stupide cose Molti ne restano prigionieri a vita e altri la… - infoitsalute : “Ora lasciamo Silvio curarsi in pace”. Le incognite sul futuro di Forza Italia - messveneto : “Ora lasciamo Silvio curarsi in pace”. Le incognite sul futuro di Forza Italia -

Ultime Notizie dalla rete : “Ora lasciamo Ivo Galletti, è morto a cento anni il «papà» della mortadella Corriere della Sera