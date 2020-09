Messi in Premier League? Robertson dice no: “Egoisticamente, non lo voglio…” (Di venerdì 4 settembre 2020) Lionel Messi farebbe le fortune di qualsiasi squadra e, ovviamente, anche del Paese e del campionato, in cui andrebbe a giocare. Ma se dovesse finire in Premier League, magari al Manchester City, non tutti ne sarebbero così contenti. Come riportano Metro e Goal, infatti, Andrew Robertson, difensore del Liverpool, ha apertamente affermato di non volerlo vedere nel campionato inglese.Robertson: "Messi in Premier League? No, vorrei rimanesse al Barcellona"caption id="attachment 1016729" align="alignnone" width="1024" Robertson Messi (getty images)/caption"Messi in Inghilterra? Da un punto di vista del tutto egoista spero che rimanga al Barcellona", ha detto Robertson senza giri di ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Messi in Premier League? Robertson dice no: 'Egoisticamente, non lo voglio...' - - Mediagol : #Liverpool, #Robertson vota contro #Messi: “Spero resti al #Barcellona, non lo voglio in #PremierLeague” - Mediagol : Liverpool, Robertson vota contro Messi: 'Spero resti al #Barcellona, non lo voglio in #PremierLeague' - marioalbanese1 : RT @AvvBiancoNero: mi raccomando @Gazzetta_it @CorSport domani a 9 colonne “Suning non paga là Premier per comprare Messi all’Inter” ?? http… - Rodr1gues_10 : RT @leomessidepre: o messi chegando na premier league -