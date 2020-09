Marano, tre giovani positivi: erano rientrati dalle vacanze. Negativo il medico di base (Di venerdì 4 settembre 2020) Marano. Tre giovani sono risultati positivi al tamponi. Sono asintomatici e in quarantena domiciliare. Anche loro erano rientrati dalle vacanze trascorse in Sardegna. Come da protocollo, l’Asl Napoli 2 Nord si è attivata per ricostruire la catena di contatti e per sottoporre al test tutti coloro che sono entrati in contatto con i tre ragazzi. … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

