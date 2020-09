Lucifer, ecco quando ripartono le riprese delle stagioni 5 e 6 (Di venerdì 4 settembre 2020) La stagione 5 di Lucifer, o per lo meno la prima metà, è stata rilasciata su Netflix verso fine agosto 2020. Gli episodi sono stati 8 e altrettanti ci attendono in un periodo non ben definito del prossimo anno. Senza fare molti spoiler, per chi ancora non li avesse visti, la storia ha visto il protagonista controllare l’Inferno, mentre sulla Terra, a sua insaputa, è arrivato il fratello gemello Michael. Quest’ultimo avrebbe voluto prima distruggergli la vita che si era creato, per poi invece rubargliela. Nel frattempo Chloe ha dovuto affrontare qualcosa di molto grosso e Maze ha scoperto che Lucifer le mentiva da molto tempo sul suo passato. Amenadiel, intanto, ha trovato non poche difficoltà con l’arrivo del piccolo Charlie, così come Linda, la quale si è aperta circa un doloroso segreto. ... Leggi su tutto.tv

