La Cgil degli eterni privilegi. A Landini va bene non tagliare le poltrone. Il segretario non ci mette la faccia ma in una nota si scaglia durissimo contro le ragioni del Sì (Di venerdì 4 settembre 2020) Il sommo poeta li descrive aspramente nel Canto III dell’Inferno, che si svolge nell’Antinferno perché questi peccatori a suo parere non meritano nemmeno di entrare nel regno del male: sono gli ignavi, coloro che se ne lavano le mani per intenderci, i Ponzio Pilato della situazione, quelli che non prendono una posizione netta, quelli che né sì né no. Appunto, come in questo caso. Che indicazione di voto a proposito del referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari che si terrà il 20 e il 21 settembre ha dato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini? Esplicitamente nessuna ma la segreteria nazionale del sindacato che, per inciso, negli ultimi due anni secondo un’indagine svolta dall’Isituto Demoskopica ha perso ben 285 mila iscritti, ha diramato una ... Leggi su lanotiziagiornale

