Gli asintomatici non devono lavorare nemmeno in smart working (Di venerdì 4 settembre 2020) Negli ultimi giorni, con la risalita dei contagi e il numero sempre maggiore di asintomatici, ci si è posti un interrogativo in merito alle soluzioni proposte per continuare a progredire con le attività lavorative di ciascuno. Tuttavia, se le persone vengono testate positive al coronavirus e sono asintomatiche non dovranno comunque svolgere nessun tipo di azione legata alla propria professione. Lavoro asintomatici: niente smartworking per loro A stabilirlo sono le regole contenute nelle leggi Cura Italia e nel decreto Rilancio (anche questo convertita in legge). Oltre a un dpcm di inizio agosto e a un messaggio che è stata la stessa Inps a diffondere sui propri canali ufficiali. I lavoratori positivi al coronavirus che svolgono attività manuali in azienda, ovviamente, non possono recarsi ... Leggi su giornalettismo

