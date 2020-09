Festa del Casavecchia: degustazioni, trekking e spettacolo a Castel di Sasso (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel di Sasso (Ce) – Sarà il Comune di Castel di Sasso ad ospitare gli eventi del secondo week end della Festa del Casavecchia – Borghi DiVini. Il progetto, finanziato dalla Regione Campania, è in programma fino al 13 settembre. La maniFestazione vede il vino Casavecchia protagonista di tantissimi eventi culturali, artistici ed enogastronomici, grazie alla rete creatasi tra il Comune capofila Formicola, Pontelatone e Castel di Sasso. Sabato 5 settembre alle ore 17,30 visita in cantina, nei vigneti, nella bottaia con degustazione di vino Casavecchia a cura dell’Azienda Vitivinicola Sclavia. Alle 19,30 poi, l’accoglienza a cura ... Leggi su anteprima24

