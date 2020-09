“Eri la persona migliore del mondo”. Morto a 59 anni una delle menti più controverse dell’ultimo secolo (Di venerdì 4 settembre 2020) “È Morto ieri in un ospedale a Venezia la migliore persona al mondo”. Con queste parole l’artista e scrittrice Nika Dubrovsky ha annunciato il decesso del marito David Graeber, antropologo e attivista anarchico statunitense tra i più famosi esponenti del movimento Occupy Wall Street. Nato a New York il 12 febbraio 1961, Graeber aveva 59 anni. La causa della sua morte non è ancora nota. Figlio di attivisti e anarchico fin dall’adolescenza, nei primi anni Duemila lo studioso si era distinto per la sua partecipazione a massicce manifestazioni no-global come quella contro il Terzo Vertice delle Americhe di Quebec City nel 2001 e quella organizzata in risposta al Forum economico mondiale a New York nel 2002. Il mancato rinnovo del suo contratto ... Leggi su caffeinamagazine

