Donne che sfidano il mondo: Michela Murgia inaugura la nuova docuserie di Tv2000 (Di venerdì 4 settembre 2020) Michela Murgia Donne che sfidano il mondo è la docuserie in onda su Tv2000 a partire dal 7 settembre alle ore 20.50 (lunedì, martedì, giovedì, venerdì). Venti puntate, venti Donne diverse con un comune denominatore: combattono ogni giorno contro i pregiudizi, gli ostacoli, i luoghi comuni, la violenza e il tempo. In qualche caso contro loro stesse. Protagonista della prima puntata la scrittrice Michela Murgia. Poi: la stuntwoman Romina Bobba; la chef Cristina Bowerman; la giornalista Floriana Bulfon; la direttrice d’orchestra Nicoletta Conti; l’operatrice anti tratta Francesca De Masi; la scrittrice Michela Murgia; la restauratrice di ... Leggi su davidemaggio

francescacheeks : Nonostante l’annata complicata, sono usciti dei capolavori, tutti di artiste: Dua Lipa, Lady Gaga, Haim, Taylor Swi… - elenabonetti : Otto donne in #Kuwait sono state nominate giudici della Corte Suprema. È la prima volta nella storia del Paese, una… - 6000sardine : “Penso che le manifestazioni contro la violenza sulle donne servano a poco, alle donne vittime di violenza insegnat… - InnovareMemento : RT @elenabonetti: Otto donne in #Kuwait sono state nominate giudici della Corte Suprema. È la prima volta nella storia del Paese, una nuova… - Doc5619 : RT @michelabaggini: Mangiano per terra, con le mani, senza tovaglioli ne’ presidi igienici. Donne avvolte come domopak,sudore compreso. Se… -

Ultime Notizie dalla rete : Donne che "Donne che corrono contro la violenza", a Foggia evento in villa. Messaggi di rinascita per dire basta ai soprusi maschili l'Immediato Marianna Natale: “La politica è ancora troppo maschile, lavoriamo in sinergia”

Riceviamo e pubblichiamo per La Regione delle donne– focus dedicato alle elezioni regionali che, per la prima volta, si svolgeranno con la legge sulla doppia preferenza- l’intervento di Marianna Natal ...

Uomo uccide moglie a colpi di pistola, da tempo non avevano più rapporti

Un uomo di 48 anni ha ucciso la moglie a colpi di pistola a Minneapolis. A causare la follia omicida l'assenza di rapporti sessuali nella coppia. Sarebbe stata l’assenza di rapporti sessuali con la mo ...

Riceviamo e pubblichiamo per La Regione delle donne– focus dedicato alle elezioni regionali che, per la prima volta, si svolgeranno con la legge sulla doppia preferenza- l’intervento di Marianna Natal ...Un uomo di 48 anni ha ucciso la moglie a colpi di pistola a Minneapolis. A causare la follia omicida l'assenza di rapporti sessuali nella coppia. Sarebbe stata l’assenza di rapporti sessuali con la mo ...