De Laurentiis: il campionato a porte chiuse è super-falsato, anzi stra-stra-falsato (Di venerdì 4 settembre 2020) “Ritirare la squadra in caso di campionato falsato? “Sono stronzate da tifoso queste, come chi trova la moglie a letto con un altro e la uccide con l’amante”. Ma per il Presidente del Napoli l’argomento è serio. “Dobbiamo ragionare, senza le porte aperte e senza meno impegni ravvicinati per evitare incidenti, anche quest’anno sarà falsato. Prima era falsato con le estrazioni a convenienza, con i calendari estratti con la compartecipazione di qualche persona compiacente, calendari poco onesti. Quest’anno è falsato. Senza pubblico ... Leggi su ilnapolista

Sport_Mediaset : #Napoli, #DeLaurentiis è già furioso: 'Campionato falsato, incompetenti alla #Uefa'. Il presidente del Napoli ha at… - NCN_it : #DELAURENTIIS RIBADISCE: «CAMPIONATO FALSATO, IN QUESTO CONTESTO DI STUPIDITÀ NON POSSO FARE PROGRAMMI» #Napoli… - napolista : De Laurentiis: il campionato a porte chiuse è super-falsato, anzi stra-stra-falsato “Se i giocatori si fanno male c… - BelpassoAlberto : RT @Spazio_Napoli: - _SiGonfiaLaRete : Napoli, conferenza De Laurentiis: 'Quest'anno il campionato è stato falsato. Senza tifosi stra-falsato' ??… -