Coronavirus | lungo applauso per Requiem in Duomo | tutti in piedi

Milano, 4 set. (Adnkronos) - Un lungo applauso, di circa 6 minuti, chiude il concerto in Duomo a Milano in omaggio alle vittime del Coronavirus. tutti i presenti, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si sono alzati ad applaudire l'orchestra e il coro del Teatro alla Scala che si è esibito nel Requiem di Verdi. Il maestro Riccardo Chailly ha ricevuto i complimenti del Capo dello Stato.

