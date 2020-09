Coronavirus, asintomatici positivi non possono lavorare neanche da casa (Di venerdì 4 settembre 2020) . Lo dicono i decreti Cura Italia e Rilancio Per i positivi asintomatici al Covid 19 c’è il divieto di lavorare, anche se a casa e anche per chi non ha proprio nessun sintomo. È questo ciò che stabiliscono i decreti Cura Italia e Rilancio, convertiti in … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

SkyTG24 : Coronavirus, per gli asintomatici in quarantena niente smart working - LaStampa : Altri contagi dopo le ferie, molti sono asintomatici. Il coronavirus resta in agguato - Affaritaliani : Virus: asintomatici, proibito il lavoro Neanche lo smartworking è consentito - infoitsalute : Altri contagi dopo le ferie, molti sono asintomatici. Il coronavirus resta in agguato - Rita48620496 : RT @Cartabellotta: ? aumento contagi ?? “sono solo asintomatici” ? aumento ricoveri e terapie intensive ?? “sono pazienti con altre patolog… -